2022-05-31T16:47:54+03:00
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2022-05-31T16:47:54+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220531/837041352.html
Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад "Высокий процент"
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк Уралсиб запустил новый сезонный срочный вклад "Высокий процент". Его можно открыть в любом офисе банка, либо онлайн-банке "Уралсиб Онлайн"... ПРАЙМ, 31.05.2022
банки, финансы, новости, уралси, банки, вклады
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк Уралсиб запустил новый сезонный срочный вклад "Высокий процент". Его можно открыть в любом офисе банка, либо онлайн-банке "Уралсиб Онлайн".
Отмечается, что минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей, а срок размещения – 150 дней.
Процентная ставка по вкладу составит 9,4% годовых.
Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.
Банк Уралсиб входит в топ-30 крупнейших кредитных организаций России. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.