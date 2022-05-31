МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк Уралсиб запустил новый сезонный срочный вклад "Высокий процент". Его можно открыть в любом офисе банка, либо онлайн-банке "Уралсиб Онлайн".

Отмечается, что минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей, а срок размещения – 150 дней.

Процентная ставка по вкладу составит 9,4% годовых.

Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Банк Уралсиб входит в топ-30 крупнейших кредитных организаций России. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.