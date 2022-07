МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. SoftBank приостановила планы по первичному размещению акций британской компании Arm Ltd в Лондоне из-за кризиса в правительстве Великобритании, сообщила в понедельник газета Financial Times. Российский рынок акций будет снижаться без драйверов роста

Уход министра инвестиций Джерри Гримстоуна и министра цифровых технологий Криса Филпа после распада правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в начале этого месяца заставил SoftBank приостановить обсуждение листинга Arm, который был намечен на следующий год, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники.

Оба министра играли ведущую роль в переговорах с SoftBank, сообщает FT, добавляя, что британский политический кризис может побудить SoftBank рассмотреть идею листинга Arm в США.

Arm и правительство Великобритании отказались от комментариев, а SoftBank не дала оперативного ответа на просьбу о комментарии.

Основатель SoftBank, миллиардер Масаёси Сон, в июне заявил акционерам, что выступает за листинг в США, поскольку большинство клиентов Arm находятся именно там.

SoftBank приобрела компанию Arm, которая базируется в Кембридже (Англия), за 32 млрд долларов в 2016 году и четыре года спустя заключила сделку по ее продаже компании Nvidia Corp. Однако сделка не состоялась из-за возражений со стороны регуляторов.

Arm проектирует микросхемы, которыми оснащается большинство смартфонов в мире, в том числе от Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd.