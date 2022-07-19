Financial Times: SoftBank приостановила первичное размещение акций компании Arm в Лондоне
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. SoftBank приостановила планы по первичному размещению акций британской компании Arm Ltd в Лондоне из-за кризиса в правительстве Великобритании, сообщила в понедельник газета Financial Times.
Уход министра инвестиций Джерри Гримстоуна и министра цифровых технологий Криса Филпа после распада правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в начале этого месяца заставил SoftBank приостановить обсуждение листинга Arm, который был намечен на следующий год, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники.
Оба министра играли ведущую роль в переговорах с SoftBank, сообщает FT, добавляя, что британский политический кризис может побудить SoftBank рассмотреть идею листинга Arm в США.
Arm и правительство Великобритании отказались от комментариев, а SoftBank не дала оперативного ответа на просьбу о комментарии.
Основатель SoftBank, миллиардер Масаёси Сон, в июне заявил акционерам, что выступает за листинг в США, поскольку большинство клиентов Arm находятся именно там.
SoftBank приобрела компанию Arm, которая базируется в Кембридже (Англия), за 32 млрд долларов в 2016 году и четыре года спустя заключила сделку по ее продаже компании Nvidia Corp. Однако сделка не состоялась из-за возражений со стороны регуляторов.
Arm проектирует микросхемы, которыми оснащается большинство смартфонов в мире, в том числе от Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd.
https://1prime.ru/banks/20220719/837530572.html