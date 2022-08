БЕРЛИН, 17 авг — ПРАЙМ. Представители Deutsche Bank отказались комментировать сообщения о возобновлении торговли российскими облигациями. "Яндекс" выкупил конвертируемые облигации еще на 48,6 миллионов долларов

Ранее журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями. При этом, по данным Financial Times, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.

"Мы не хотели бы комментировать этот вопрос", — ответили в пресс-службе немецкого банка на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть информацию, что он возобновил торговлю российскими облигациями.