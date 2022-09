МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) американских банковских гигантов: Bank of America Corp. (BofA) на уровне "AA-", Citigroup Inc. на уровне "А", JP Morgan Chase & Co на уровне "АА-" и Goldman Sachs на уровне "А", говорится в сообщении агентства. В Китае обвинили США и Евросоюз в высокомерном отношении к России

Прогнозы рейтингов этих банков остаются стабильными.

"BofA — банк с самым высоким рейтингом в глобальном рейтинге Fitch, что отражает его сильные розничные и коммерческие франшизы, а также мнение Fitch о том, что последовательная стратегия BofA ответственно расширять франшизу в течение последних нескольких лет приведет к относительно более низкой стоимости кредита и устойчивым, стабильным показатели прибыли в долгосрочной перспективе", — поясняет агентство.

Рейтинг Citigroup объясняется стратегическими изменениями в структуре бизнеса банка и инвестициями в клиентскую базу. S&P подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "выборочного дефолта"

Что касается рейтинга JP Morgan Chase & Co, то агентство объясняет его стабильными финансовыми показателями в течение нескольких бизнес-циклов, его способностью наращивать капитал и ликвидностью для выполнения более строгих нормативных требований.

Подтверждение рейтинг Goldman Sachs обусловлено улучшением его кредитного профиля, операционной прибылью и увеличением капитализации.