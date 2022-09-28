МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство Турции в ближайшие два дня объявит детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы российской системе "Мир", сообщила газета Aydınlık со ссылкой источники. В Иране работают над запуском карт "Мир"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.

"…Туристы и торговцы в туристических регионах (Турции) испытывают трудности с платежами. Они призывают правительство "найти решение". В последние дни президент Тайип Эрдоган провел в особняке Вахдеттин совещание с экономическими ведомствами по ситуации с (системой — ред.) "Мир". После совещания стало известно, что работы продолжаются. Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы (системе — ред.) "Мир", будут объявлены через день или два", — пишет издание.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.