МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года снизилась на 32% и составила 1,853 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Прибыль банка Citigroup с начала года упала на 34 процента

Разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 2,28 доллара после 3,14 доллара по итогам января-сентября прошлого года.

Выручка BNY Mellon выросла на 4,56% — до 12,459 миллиарда долларов.

Чистая прибыль BNY Mellon по итогам третьего квартала составила 319 миллион долларов, упав в 1,6 раза к году. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,39 доллара по сравнению с 1,04 доллара годом ранее.

Квартальная выручка BNY Mellon выросла на 6%, до 4,279 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке 4,2 миллиарда долларов.

BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.