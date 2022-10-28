МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России в пятницу прервет цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставит ее без изменений — на уровне 7,5% годовых, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. ЕЦБ повысил базовую ставку до двух процентов годовых

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, до 8% годовых.

В сентябре ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. В то же время ЦБ ужесточил свою риторику, убрав из пресс-релиза сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что хотя регулятор не исключает "каких-то" движений по ключевой ставке, вероятность снижения снизилась.

"Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне, поскольку инфляционная динамика постепенно разворачивается в сторону традиционного для осени роста потребительских цен, тогда как процентные ставки в банковской системе также перешли к росту. Вероятнее всего, ЦБ предпочтет подождать с какими-либо действиями в отношении ключевой ставки до декабря, когда инфляционная динамика и ожидания по изменению экономической ситуации в целом станут более определенными", — прокомментировал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА

Важнейшей причиной для монетарной паузы аналитики называют возвращение инфляции в Россию: после трех месяцев дефляции в сентябре Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,05%, а на неделе с 18 по 24 октября она выросла до 0,08%. Как указал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, сейчас устойчиво увеличивается доля товаров и услуг, темпы роста цен на которые превышают целевые 4%.

При этом пока проинфляционные и дезинфляционные риски в экономике сбалансированы, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "С одной стороны, потребительский спрос с середины сентября упал из-за геополитического обострения и частичной мобилизации, что может выступить дезинфляционным фактором в ближайшие недели. С другой стороны, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, что вызывает беспокойство Банка России", — отметил он.

Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в октябре на 0,3 процентного пункта — до максимальных с марта 12,8%.

Остаются повышенными бюджетные риски, поскольку в конце года бюджетные расходы будут расти, добавил Васильев. Кроме того, увеличение расходов бюджета в следующие три года, которое заложено в представленном бюджете, создает среднесрочные проинфляционные риски, добавил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Несмотря на рост инфляционных рисков, остается необходимость ограничить ужесточение денежно-кредитных условий для поддержки экономики, напомнил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Снижение деловой активности, если считать, что в нем есть временная компонента, должно компенсироваться более мягкими денежно-кредитными условиями, более низкой ставкой. Это общая контрциклическая логика, облегчение бремени рецессии – более краткосрочная цель", — указал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Альтернативное консенсусу мнение высказал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, который ждет продолжения смягчения денежно-кредитной политики. "Мы ожидаем снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — до 7,25% на ближайшем заседании Банка России. Несмотря на рост инфляции в отдельных категориях товаров, смещение поведенческого сценария населения в пользу сбережений, а не потребления, снижает проинфляционные риски", — заключил он.