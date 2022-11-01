МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Предлагаемые Банком России изменения нормативов и надбавок к достаточности капитала банков помогут модифицировать регулирование нагрузки на капитал банков с учетом переориентации внешнеэкономической деятельности на азиатские рынки, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. ЦБ понизит коэффициенты риска по требованиям к банкам Китая и ОАЭ

Ранее во вторник регулятор опубликовал проект изменений в обязательные нормативы и надбавки к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией. Так, в числе изменений Банк России хочет ввести пониженный коэффициент риска в 20% по требованиям к банкам-резидентам Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а еще обнулить на 2023 год надбавки к достаточности капитала банков с их последующим постепенным восстановлением в течение пяти лет.

"В целом нормативные изменения призваны модифицировать регулирование нагрузки на капитал банков с учетом переориентации внешнеэкономической деятельности на азиатские направления и частичное замещение расчетов в долларах и евро альтернативными валютами", — считает Беликов.

Он также отметил, что точечная настройка риск-весов активов кредитных организаций — это один из инструментов, который помогает поддержать достаточность капитала банков без прямых финансовых вливаний.

Так, по мнению Беликова, снижение коэффициента риска по требованиям к банкам Китая и ОАЭ призвано стимулировать контрагентские отношения с ними, а также операции по размещению временно свободной ликвидности. Второе позволит "доходно размещать средства клиентов в альтернативных валютах", отметил эксперт, добавив, что это "дает надежду на масштабирование внутреннего рынка альтернативных валют". Но в этом случае потребуется инициатива со стороны банков-нерезидентов, ведь они могут настороженно подходить к операциям с банками РФ из-за риска вторичных санкций, отметил эксперт.

Обнуление надбавок к достаточности капитала в 2023 году Беликов назвал ожидаемым. Он обратил внимание на то, что для банков невыполнение нормативов достаточности капитала могло привести к предупреждению банкротства или отзыву лицензии. А вот невыполнение надбавок лишь ограничивало распределение прибыли и требовало подготовки планов восстановления достаточности капитала. Также сохраняются ограничения на распределение дивидендов в зависимости от уровня достаточности капитала. "Это вполне логично с учетом дефицита капитала, который может образоваться у отдельных банков после отражения всех понесенных в 2022 году потерь", — заключил эксперт.