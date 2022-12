МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк Японии скорректировал меры стимулирования, чтобы облегчить отход от нетрадиционной денежно-кредитной политики, когда управляющий Харухико Курода в апреле уйдет в отставку. Об этом во вторник в интервью Reuters заявил бывший заместитель министра финансов Такэхико Накао. Глава Банка Японии объяснил расширение допустимого диапазона доходности

Продолжительный период мягкой денежно-кредитной политики усилил такие побочные эффекты, как нарушение рыночных механизмов, чрезмерное ослабление японской иены и ослабление налогово-бюджетной дисциплины, сказал Накао.

На прошлой неделе центральный банк удивил рынки, смягчив ограничения для доходности 10-летних гособлигаций. Эта мера нацелена на снижение цены затяжного стимулирования экономики.

"Банк Японии не достиг больших успехов в повышении инфляционных ожиданий и понижении реальных процентных ставок, тогда как побочные эффекты усилились. Я думаю, что текущие параметры рано или поздно должны быть модифицированы", — сказал он.

"Я не уверен в отношении причин для недавних действий, но они могут ослабить бремя для того, кто сменит Куроду, в том, что касается всех негативных шоков, вытекающих из корректировки", — добавил Накао.

"Это хорошо в том смысле, что это ослабит бремя начала корректировки политики", — сказал он.

"Одной из причин этого решения, возможно, было намерение облегчить задачу преемника Куроды, учитывая негативные шоки такой корректировки", — сказал он.

Корректировка денежно-кредитной политики Банка Японии вызовет такие шоки, как скачок ставок по ипотечным кредитам и доходности гособлигаций. Но это необходимо сделать в определенный момент, сказал Накао. Он также отметил, что Банк Японии установил целевой уровень инфляции 2%, и, возможно, это лишает гибкости денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику.

Накао был президентом Азиатского банка развития с 2013 до 2020 года, а сейчас он — один из рукововдителей компании Mizuho Research and Technologies, которая входит в состав Mizuho Financial Group Inc, третьего по величине коммерческого банка страны.

Отвечая за валютное регулирование Минфина, Накао проводил интервенции для ослабления иены, когда пара доллар США/японская иена торговалась около 75 в 2011 году после землетрясения, аварии на АЭС "Фукусима".

"В то время иена была слишком сильной, но сейчас она явно слишком слаба", — сказал Накао, отказавшись указать на предпочитаемый курс валюты в текущих условиях.

В сентябре Япония предприняла интервенцию на валютном рынке впервые за 24 года с тем, чтобы поддержать иену, когда пара доллар США/японская иена достигла самого высокого уровня за 32 года 150.

Ослабление экономической силы Японии и ее слишком мягкие условия финансирования оказывают давление на иену и делают японские активы уязвимыми для взятия под контроль зарубежными инвесторами, сказал Накао.

"Очевидно, что чрезмерное ослабление иены — это плохо, — сказал он. — Повышение процентных ставок приведет к некоторому укреплению иены".