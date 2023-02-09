МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число выданных банками СНГ карт Visa и Mastercard по итогам текущего года останется на повышенном для этих стран уровне, но не достигнет рекордных значений прошлого года, дали свою оценку РИА Новости эксперты рынка. У вас три шанса. Инвестстратег рассказал, как выпутаться из долгов

Как ранее в четверг сообщило издание РБК, в странах ближнего зарубежья в прошлом году выросло число банковских карт в обращении на фоне ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. По данным газеты, годовые темпы прироста были значительно выше, чем в 2021 году, и в большинстве случаев поставили рекорды минимум за пять лет.

"Рекорд в этом году не должен повториться, если не поменяется политика Visa и Mastercard. Пока можно утверждать, что в основном те, кто хотел, карты получили и ими пользуются", — считает заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"Если принципиально центробанки и Visa с Mastercard не будут бороться с такого рода счетами, то количество новых карт будет снижаться. В случае если банки начнут блокировать такие карты или запрещать пользоваться картами за рубежом, то люди будут искать варианты обхода блокировок", — рассуждает он. Россиянам рассказали, как правильно хранить пин-код от карты

Количество выпущенных банковских карт в ближнем зарубежье скорее всего сократится по сравнению с 2022 годом, соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. Однако, по его мнению, число выпущенных банковских карт в ближнем зарубежье по-прежнему будет значительно превышать нормальные для стран показатели. "В 2022 году большой рост был связан одновременно с санкциями и эмиграцией из России. Но в этому году влияние этих факторов уменьшится", — в то же время обращает внимание эксперт.

Рост эмиссии карт в странах Содружества в 2022 году во многом был связан с разовым эффектом, поэтому в 2023 году вероятен более медленный органический рост, полагает и директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. "В некоторых странах СНГ резкий прирост на 35-45% произошёл с относительно низкой базы, например, в Таджикистане и Киргизии. В то же время Казахстан, обладающий достаточно зрелым среди стран СНГ финансовым рынком, показал рост всего в 8%", — также отметил он.