МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. JPMorgan Chase & Co и PNC Financial Service Group Inc входят в число финансовых организаций, которые ведут переговоры о приобретении SVB Financial Group в рамках сделки, которая исключит ее коммерческое банковское подразделение Silicon Valley Bank, находящееся в настоящее время под контролем властей США, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источники. HSBC купила британский филиал Silicon Valley Bank за один фунт

Apollo Management и Morgan Stanley также участвуют в обсуждении сделки, сообщил Axios, добавив, что Apollo заинтересована в финансировании сделки или приобретении части бизнеса.

Ни одна из компаний не ответила на запрос Reuters о комментарии.

В воскресенье агентство Reuters сообщило, что Silicon Valley Bank заинтересовал PNC и Royal Bank of Canada, но в воскресенье интерес снизился, так как американские регуляторы выразили готовность рассмотреть предложения по покупке обанкротившегося банка.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) назначила крайний срок подачи предложений на покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank на воскресенье, сообщило Reuters.