МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. После краха Silicon Valley Bank волна клиентов подала заявления о переводе своих счетов от более мелких кредиторов в крупные американские банки, такие как JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc, пишет газета Financial Times. Американские банки толкают мир к новому кризису

Эти банки, включая Bank of America Corp, пытаются удовлетворить просьбы о переводе, предпринимая, в частности, дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации, сообщило издание со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Даже чрезвычайные меры правительства США по предотвращению краха большего числа банков не остановили вкладчиков от попыток перевести свои счета в более крупные банки или перейти в фонды денежного рынка, сообщает FT.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) вмешалась в пятницу, чтобы защитить вклады величиной до 250 000 долларов, но вклады свыше этой суммы — на которые приходилось 85% счетов в SVB — находятся под угрозой. Назван следующий банк, который потерпит крах

JPMorgan, Citi и Bank of America не ответили на просьбы о комментарии.

Акции американских региональных банков, таких как First Republic Bank, Western Alliance и KeyCorp, упали на опасениях насчет возможного распространения проблем после банкротства SVB и Signature Bank.