МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 3,344 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. ЦБ не намерен "загонять" инфляцию к цели "любой ценой"

Депозиты банков по сравнению со вторником снизились на 37,5 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 3,915 триллиона рублей, также сообщила пресс-служба.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником выросли на 130,2 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 117,1 миллиарда рублей и составили 3,689 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в среду сложилось положительным, составив 1,044 триллиона рублей. Во вторник сальдо было положительным и составляло 0,765 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.