МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк Японии вынашивает идею коррекции порядка управления кривой доходности в этом году, но на следующей неделе, вероятно, оставит в силе его текущие параметры и будет ждать новых свидетельств устойчивости роста зарплат, сказали информированные источники. Торговый дефицит Японии достиг рекордных показателей за 44 года

На 27-28 апреля запланировано заседание центрального банка, которое впервые пройдет под председательством нового управляющего Кадзуо Уэды. Его приход на этот пост усилил ожидания сворачивания крайне мягкой денежно-кредитной политики, и вопрос лишь в том, как скоро это произойдет.

На фоне угрозы рецессии в мировой экономике руководители Банка Японии не пришли к единому мнению о том, когда следует отказаться от управления кривой доходности (YCC), которое предусматривает удержание ключевой краткосрочной процентной ставки на уровне —0,1% и допускает отклонение доходности 10-летних облигаций от нуля не более чем на 0,5%.

Пять информированных источников сообщили, что пока руководители центрального банка предпочитают не менять курс, то есть оставить в силе параметры YCC и сигнализировать о склонности к мягкой политике

"На фоне экономических рисков в других странах пока целесообразно сохранять в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику", — сказал один из источников, мнение которого подтвердили два других.

Вместе с тем на заседаниях в июне и в июле правление может более подробно обсудить YCC. Банк Японии продолжит проводить мягкую политику

По славам нескольких источников, склонные к мягкой политике руководители центрального банка считают необходимым потратить достаточное время на то, чтобы обеспечить защиту японской экономики от внешних угроз и позволить компаниям в следующем году продолжить повышать зарплаты, даже за счет утраченной возможности сворачивать стимулирование в текущем цикле восстановления.

В Банке Японии учитывают опасность преждевременных шагов, которые могут быть истолкованы как отмена денежно-кредитной поддержки, помня о том, что повышение ставок в 2000 и в 2006 годах вызывало сильную критику политиков и провоцировало рецессии.

"Центральному банку следует избегать подавления настроений населения", подавая сигналы, которые могут быть истолкованы как ранний подход к выходу из мягкой политики, сказал один из источников, а другой подтвердил его мнение.

Источники также сообщили, что некоторые руководители Банка Японии считают возможным обсуждение коррекции YCC в ближайшие месяцы, указывая на существенное повышение зарплат, предложенное ключевыми компаниями на весенних переговорах с профсоюзами.