ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) США предложила реформировать систему защиты сбережений на счетах в американских банках на фоне краха уже третьей за последние два месяца кредитной организации, которой оказался First Republic Bank (FRB). Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

"Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сегодня опубликовала полноценный обзор по системе страхования депозитов и возможностей реформы для ответа на беспокойства о финансовой стабильности, возникающие из недавних падений банков", — говорится в заявлении.

Целью предложенных изменений является защита незащищенных депозитов в американской банковской системе, в рамках которых FDIC описывает три сценария "реформы страхования депозитов".

В рамках первой опции предлагается сохранить лимит покрытия страхования вклада, но с возможностью увеличить его с нынешнего значения в 250 тысяч долларов. В рамках второй опции FDIC предлагает установить "неограниченное покрытие" для защиты всех вкладчиков. Третье предложение, описанное как "таргетированное покрытие", предусматривает установление вариативных лимитов страхования депозитов в зависимости от типа счета.

"FDIC считает, что из трех приведенных в отчете предложений, таргетированное покрытие наилучшим образом отражает цели страхования депозитов для финансовой стабильности и защиты вкладчиков относительно издержек", — добавили в корпорации и подчеркнули, что утверждение предложений потребует действий конгресса США.

Ранее FRB был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.