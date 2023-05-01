Власти США предложили реформу защиты сбережений в американских банках на фоне краха FRB
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) США предложила реформировать систему защиты сбережений на счетах в американских банках на фоне краха уже третьей за последние два месяца кредитной организации, которой оказался First Republic Bank (FRB).
"Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сегодня опубликовала полноценный обзор по системе страхования депозитов и возможностей реформы для ответа на беспокойства о финансовой стабильности, возникающие из недавних падений банков", — говорится в заявлении.
Целью предложенных изменений является защита незащищенных депозитов в американской банковской системе, в рамках которых FDIC описывает три сценария "реформы страхования депозитов".
В рамках первой опции предлагается сохранить лимит покрытия страхования вклада, но с возможностью увеличить его с нынешнего значения в 250 тысяч долларов. В рамках второй опции FDIC предлагает установить "неограниченное покрытие" для защиты всех вкладчиков. Третье предложение, описанное как "таргетированное покрытие", предусматривает установление вариативных лимитов страхования депозитов в зависимости от типа счета.
"FDIC считает, что из трех приведенных в отчете предложений, таргетированное покрытие наилучшим образом отражает цели страхования депозитов для финансовой стабильности и защиты вкладчиков относительно издержек", — добавили в корпорации и подчеркнули, что утверждение предложений потребует действий конгресса США.
Ранее FRB был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://1prime.ru/banks/20230501/840511977.html