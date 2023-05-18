МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует в 2023 году рост корпоративных кредитов в 13-15%, а по розничным кредитам планирует расти выше остального банковского сектора, где темпы ожидаются на уровне 14-16%, следует из презентации кредитной организации. Финомбудсмен предложил пилот по урегулированию проблемных кредитов россиян

Одновременно банк ждет рост объема средств юрлиц на уровне 18-20% по итогам года, а населения — на 12-14%.

Согласно прогнозу ЦБ, кредитование населения в 2023 году вырастет на 11-15%, а организаций — на 9-13%.