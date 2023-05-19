КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Банк России поддерживает использование материнского капитала в исламском финансировании при покупке жилья, при этом не исключает, что при этом могут быть злоупотребления, заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В ЦБ ожидают "иранского сценария" на российском фондовом рынке

"Тема, связанная с использованием материнского капитала (в исламском банкинге – ред.). Да есть неблагоприятные практики, но что важно, эти практики мы наблюдали в традиционных системах, это не были системы партнерского финансирования", — сказал он, выступая на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: Kazan Forum".

В частности, он привел в пример некоторые схемы по обналичиванию материнского капитала, которые использовали микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы.

"Означает ли это, что мы в партнёрском финансировании обязательно столкнемся с тем же самым? Нет, не означает. Будут ли возможные какие-то выборочные случаи, где будут злоупотребления? Ну, наверное, будут. Но мне представляется, что… мы должны дать нормальные возможности попробовать быстрый и качественный бизнес", — отметил Чистюхин.

Ранее в мае глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что маткапитал планируется разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга.

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь микрофинансовые организации, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и осуществляющие деятельность по партнерскому финансированию на территории того субъекта, где проводится эксперимент. По словам Аксакова, закон планируются принять в июне, чтобы он заработал с 1 июля.

KazanForum проходит 18-19 мая, в этом году он состоится в 14-й раз. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года мероприятие получило федеральный статус. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.