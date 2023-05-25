ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — ПРАЙМ. Финское Министерство иностранных дел обязало банки страны предоставить до 27 мая данные о депозитах россиян и белорусов свыше 100 тысяч евро, сообщили в ведомстве. СМИ: финские компании все еще ведут бизнес с Россией

"Кредитные учреждения должны предоставить министерству иностранных дел информацию о депозитах на сумму более 100 000 евро, принадлежащих некоторым из их российских и белорусских клиентов", — сказано в публикации.

Отмечается, что финские кредитные организации пришлют отчеты до 27 мая по электронной почте в соответствии с регламентом Европейского банковского управления.

В Европейском банковском управлении подчеркивали, что решение связано с запросом Еврокомиссии по обновлению шаблонов с информацией о депозитах, попавших под действие Положений об экономических санкциях в отношении России и Белоруссии.