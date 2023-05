МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JPMorgan Chase & Co., уведомил около тысячи сотрудников приобретенного им ранее First Republic Bank (FRB) о том, что им не будут предложены места работы, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. First Republic Bank закрыт, его активы покупает JPMorgan

"JPMorgan Chase в четверг предложил работу на полную занятость или временные должности для почти 85% из 7 тысячи сотрудников, работавших в First Republic на момент его краха, в то время как остальным было сказано, что они не получат предложений", — пишет агентство.

Как прокомментировал Блумберг представитель JPMorgan, бывшие сотрудники FRB, которым не предложили работу, получат зарплату и пособия, покрывающие 60 дней, также им полагается пакет, включающий дополнительную единовременную выплату и постоянную страховку.

По данным источников агентства, временные рабочие места для ряда сотрудников FRB будут предоставляться на 3, 6, 9 или 12 месяцев, в зависимости от должности.

First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов, который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.