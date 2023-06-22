МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Асахи Ногути заявил в четверг, что центральный банк должен сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику и с осторожностью изучать, насколько меняется общественное восприятие "нормы" в отношении инфляции и заработных плат. В ЦБ Японии считают изменение денежно-кредитной политики преждевременным

В своей речи он также сказал, что инфляционные ожидания в Японии пока еще лишь предстоит закрепить на целевом уровне Банка Японии 2%.

Он также предупредил, что Банк Японии должен тщательно отслеживать риски для экономических перспектив страны, такие как неопределенность в мировой экономике и на финансовых рынках.

"В настоящее время самое важное для Банка Японии — это продолжать смягчение денежно-кредитной политике и создать условия для того, чтобы робкие признаки роста заработных плат превратились в устойчивый, сильный тренд", — сказал Ногути, выступая перед лидерами бизнеса в городе Наха на юге Японии.