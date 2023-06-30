МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские банки в январе-мае 2023 года выдали 657 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,4 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 39%, их объем — на 50%, сообщается на сайте госкомпании "Дом.РФ". Долги россиян по ипотеке достигли рекордных 15,1 триллиона рублей

По оценке компании, значительная положительная динамика показателей отчасти возникла за счет эффекта низкой базы апреля-мая прошлого года.

Двадцатка крупнейших ипотечных банков страны в мае предоставила 158 тысяч кредитов на 578 миллиардов рублей, что стало максимальным результатом с начала текущего года и близким к рекордному среднемесячному количеству выдач 2021 года, указывается в сообщении компании.

"Объем ипотечного портфеля топ-20 банков с учетом секьюритизации за май прибавил 3% и составил 16,1 триллиона рублей. Доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдачи увеличилась до 51% (+2 процентных пункта к апрелю)", — говорится в нем.

Как отмечают аналитики "Дом.РФ", ипотечный рынок в мае рос по большинству метрик. Традиционно наблюдался высокий спрос на готовые квартиры (81 тысяча кредитов), на них пришлось больше половины кредитов в общем объеме выдач. Кроме того, продолжила расти ипотека на частные дома и их строительство (26,2 тысячи кредитов, +22% к апрелю).

"Основным драйвером роста рынка в мае выступила ипотека с господдержкой. Крупнейшие банки выдали максимальный месячный объем льготных кредитов с начала года — 64,5 тысячи займов на 296,1 миллиарда рублей (+8% к апрелю по количеству и сумме). Это отчасти связано со стремлением банков нарастить выдачу по госпрограммам с низким первоначальным взносом (менее 20%) перед повышением макронадбавок по таким кредитам, которое произошло с 1 июня. По нашим оценкам, выдача ипотеки в июне еще сохранится на рекордном уровне, но уже во втором полугодии скажутся дополнительные меры регулирования Банка России и будет наблюдаться некоторое замедление", — добавляется в сообщении.