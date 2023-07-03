АНКАРА, 3 июл — ПРАЙМ. Россельхозбанк рассмотрит учреждение дочерней компании для подключения к системе SWIFT, Евросоюз не предложил конкретные механизмы, рассказал РИА Новости знакомый с переговорами по продуктовой сделке источник.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Брюссель изучает возможность подключить к SWIFT специально созданную "дочку" Россельхозбанка для расчета по операациям, связанным с поставками агропродукции.
"Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время", — подтвердил источник.
Он добавил, что Европейский союз пока не представил конкретных механизмов. По словам собеседника агентства, ситуация может проясниться в июле.
https://1prime.ru/banks/20230703/840976948.html
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