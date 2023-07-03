МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 48 (2444).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6351-У от 9.01.2023 "О порядке направления оператору электронной платформы, не являющемуся кредитной организацией, предписания об устранении нарушения и порядке ограничения оказания оператором электронной платформы, не являющимся кредитной организацией, услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, в случаях нарушения им требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73870 от 16.06.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.06.2023; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.06.2023; решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 28 июня 2023 г.