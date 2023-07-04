МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие государственные банки Китая второй раз за последний месяц понизили ставки по депозитам в долларах США, сообщили осведомленные источники в банковском секторе. Это стало очередной мерой Пекина, направленной на замедление ослабления юаня.
По сведениям источников, процентные ставки "Большой пятерки" государственных кредиторов по долларовым депозитам были понижены до 2,8% с 4,3% ранее.
Народный банк Китая, обычно издающий рекомендации по уровням процентных ставок по депозитам в долларах, ситуацию не прокомментировал.
Новые ставки начали действовать с 1 июля. Кроме того, несколько банков больше не предлагают ставки более 2,8% даже по депозитам свыше 1 млн долларов США, как это делалось раньше.
Понижение ставок ограничивает преимущества для держателей долларовых депозитов в Китае, что может оказать поддержку юаню, остановив его снижение против доллара.
В последние недели пара доллар/юань поднималась до восьмимесячного максимума.
https://1prime.ru/banks/20230704/840989788.html
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