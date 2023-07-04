МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие государственные банки Китая второй раз за последний месяц понизили ставки по депозитам в долларах США, сообщили осведомленные источники в банковском секторе. Это стало очередной мерой Пекина, направленной на замедление ослабления юаня. Китай выступил против налога на выбросы от судоходства

По сведениям источников, процентные ставки "Большой пятерки" государственных кредиторов по долларовым депозитам были понижены до 2,8% с 4,3% ранее.

Народный банк Китая, обычно издающий рекомендации по уровням процентных ставок по депозитам в долларах, ситуацию не прокомментировал.

Новые ставки начали действовать с 1 июля. Кроме того, несколько банков больше не предлагают ставки более 2,8% даже по депозитам свыше 1 млн долларов США, как это делалось раньше.

Понижение ставок ограничивает преимущества для держателей долларовых депозитов в Китае, что может оказать поддержку юаню, остановив его снижение против доллара.

В последние недели пара доллар/юань поднималась до восьмимесячного максимума.