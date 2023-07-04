МИНСК, 4 июл — ПРАЙМ. Белоруссия поддерживает идею создания банка Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Александр Лукашенко. В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физлицами

Белорусский лидер во вторник выступил на саммите ШОС в онлайн-формате.

"Белоруссия всецело поддерживает идею создания Банка развития ШОС", — подчеркнул он.

Ранее на саммите президент Киргизии Садыр Жапаров призвал создать банк организации.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявлял, что Минск рассчитывает на подписание на саммите во вторник меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого Белоруссии предстоит ратифицировать меморандум, а также присоединиться к более 40 международным договорам, действующим в рамках организации.

Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.