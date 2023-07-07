С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос о публикации на своем сайте обезличенных данных банков об операциях, совершенных без согласия клиентов, так кредитные организации смогут узнать, как они смотрятся на общем фоне, заявил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. В Минцифры рассказали, как изменились кибератаки за год

"Мы сейчас прорабатываем вопрос публикации на сайте Банка России обезличенных данных кредитных организаций — пока по операциям без согласия. Проведем в качестве такого пилота, чтобы банки могли посмотреть, как они смотрятся на общем фоне, есть ли им куда стремиться или может, наоборот, все прекрасно", — сказал он, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.

Банк России регулярно публикует общий обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций. В начале лета регулятор впервые раскрыл, сколько средств клиентов банкам удалось защитить от кибермошенников — в первом квартале удалось предотвратить хищения на 712 миллиардов рублей. При этом злоумышленники смогли похитить у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.