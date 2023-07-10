ЦБ: депозиты банков составили 3,15 триллиона рублей к понедельнику, 10 июля
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 3,145 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Депозиты банков по сравнению с пятницей выросли на 105,9 миллиарда рублей.
Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 3,111 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Остатки банков на корсчетах по сравнению с пятницей снизились на 571,5 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 561,5 миллиарда рублей и составили 2,911 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.
https://1prime.ru/banks/20230710/841038947.html