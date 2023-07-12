МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 3,961 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. ЦБ заявил, что средства населения в банках России в июне продолжили рост

Депозиты банков по сравнению со вторником выросли на 791,0 миллиард рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 589,9 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 584,9 миллиарда рублей и составили 2,608 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.