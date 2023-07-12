Банковские депозиты в ЦБ выросли до 3,96 триллиона рублей
ЦБ: депозиты банков составили 3,96 триллиона рублей ко вторнику
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 3,961 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Депозиты банков по сравнению со вторником выросли на 791,0 миллиард рублей.
Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).
Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 589,9 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 584,9 миллиарда рублей и составили 2,608 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.
https://1prime.ru/banks/20230712/841061089.html
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