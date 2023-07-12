МОСКВА, 12 июля— ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 50 (2446).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6427-У от 29.05.2023 "О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 4 августа 2016 года № 4097-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74129 от 4.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6430-У от 29.05.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования микрофинансовой деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74135 от 4.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— информационное письмо № ИН-02-05/46 от 30.06.2023 "О рекомендациях по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов /рейтингов устойчивого развития/".