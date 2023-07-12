2023-07-12T17:20:51+03:00
2023-07-12T17:20:51+03:00
2023-07-12T17:20:51+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230712/841066555.html
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 50 (2446)
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 50 (2446). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6427-У от 29.05.2023 "О внесении... ПРАЙМ, 12.07.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб рф, вестник банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/62/839196226.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/62/839196226.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196171.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196171.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196158.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196158.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июля— ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 50 (2446).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6427-У от 29.05.2023 "О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 4 августа 2016 года № 4097-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74129 от 4.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
— указание № 6430-У от 29.05.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования микрофинансовой деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74135 от 4.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
— информационное письмо № ИН-02-05/46 от 30.06.2023 "О рекомендациях по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов /рейтингов устойчивого развития/".