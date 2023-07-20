МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53–54 (2449–2450). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 (2448)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6363-У от 16.02.2023 "О формировании и утверждении статистической методологии, перечня респондентов, форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74041 от 29.06.2023, вступает в силу с 1.10.2023/.