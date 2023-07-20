2023-07-20T16:53:34+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230720/841139999.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53–54 (2449–2450)
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. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53–54 (2449–2450). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6363-У от 16.02.2023... ПРАЙМ, 20.07.2023
банки, финансы, новости, вестник банка россии, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53–54 (2449–2450).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6363-У от 16.02.2023 "О формировании и утверждении статистической методологии, перечня респондентов, форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74041 от 29.06.2023, вступает в силу с 1.10.2023/.