МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в августе на уровне 8,512% годовых после 8,514% в июле, следует из материалов регулятора. Акции реагируют на решение Центробанка

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 7,665%, от 91 до 180 дней — 7,887%, от 181 дня до года — 8,437%, по вкладам сроком больше года — 9,758%, уточняет ЦБ.

Для вкладов граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,009%, на срок до 90 дней — 0,013%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — 0,057%, на срок свыше года — 1,144%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,007%, на срок до 90 дней — 0,013%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — 0,01%, на срок больше года — 1,155%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости.

ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на два процентных пункта банк будет платить только базовую ставку, которая сейчас составляет 0,12%.