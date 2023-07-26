МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал на заседании правительства в среду, что обменный курс японской валюты против доллара США демонстрирует некоторую волатильность в результате разницы между процентными ставками в Японии и в других странах. Об этом сообщил источник в правительстве. ЦБ зафиксировал занижение банками реального отношения кредита к залогу

По его словам, Уэда сказал, что доходность долгосрочных японских облигаций остается стабильной в условиях управления процентными ставками, проводимой центральным банком, и Банк Японии продолжит обеспечивать мягкие условия финансирования.