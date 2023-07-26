2023-07-26T13:16:49+03:00
2023-07-26T13:16:49+03:00
2023-07-26T13:16:49+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230726/841191532.html
В Банке Японии заметили небольшую волатильность иены
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал на заседании правительства в среду, что обменный курс японской валюты против доллара США демонстрирует некоторую волатильность в... ПРАЙМ, 26.07.2023
банки, финансы, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/81/832618179.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/81/832618179.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/81/832618178.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/81/832618178.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/81/832618177.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83261/81/832618177.jpg
https://1prime.ru/banks/20230725/841182709.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал на заседании правительства в среду, что обменный курс японской валюты против доллара США демонстрирует некоторую волатильность в результате разницы между процентными ставками в Японии и в других странах. Об этом сообщил источник в правительстве.
По его словам, Уэда сказал, что доходность долгосрочных японских облигаций остается стабильной в условиях управления процентными ставками, проводимой центральным банком, и Банк Японии продолжит обеспечивать мягкие условия финансирования.