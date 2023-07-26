МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банк России повышает требования к качеству капитала банков, что улучшит их способность абсорбировать потенциальные убытки, говорится в сообщении регулятора. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году

Так, Центробанк пересмотрел пороги существенности, при превышении которых "ненадлежащие" активы, сформированные за счет средств самих банков (например, страховые комиссии, оплачиваемые за счет кредитов банков), исключаются из капитала. Прежние пороги дополнены абсолютными значениями: 100 миллионов рублей — индивидуальный лимит для каждого ненадлежащего актива и 10 миллиардов рублей — совокупный лимит по всем таким активам.

Банки смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям и исключать из капитала то, что не укладывается в новые критерии, по установленному графику: с 1 апреля 2024 года в размере 30% от требуемого вычета, с 1 апреля 2025 года — 60%, с 1 апреля 2026 года — 100%.

Одновременно ЦБ запретил кредитным организациям включать в капитал новые валютные субординированные инструменты, что позволит минимизировать долгосрочный валютный риск при их погашении.

Кроме того, не будет включаться в капитал безвозмездное финансирование, если отсутствует условие о его безвозвратности. Уже полученное финансирование должно быть приведено в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля 2024 года.