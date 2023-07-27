МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Платежный сервис QIWI позитивно оценивает работу с ЦБ РФ в связи с устранением нарушений и подчеркивает, что ранее сделанное заявление об отсутствии гарантий по устранению ограничений является стандартной в таких случаях формулировкой в отчетности, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Qiwi не может гарантировать отмену ограничений в работе "Киви банка"

По итогам проверки ЦБ РФ выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации в работе "Киви банка" были выявлены недочеты, регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Позднее компания сообщила, что не может гарантировать, что удастся отменить ограничения в работе "Киви банка", наложенные Центробанком, а также, что не может предоставить точные оценки потенциального влияния ограничений на ее деятельность и финансовые результаты.

"Заявления прогнозного характера в заключительной части официального пресс-релиза, на базе которых сформированы основные месседжи этой статьи, не являются индикатором негативного развития текущей ситуации вокруг QIWI. Такие типичные формулировки являются общей практикой официальных раскрытий для публичных компаний и носят формальный характер", — заявили в компании.

"Мы находимся в прямом диалоге с регулятором и сфокусированы на минимизации негативных последствий предписаний для клиентов. Более того, мы позитивно оцениваем наше сотрудничество с Банком России по текущему вопросу. Просим следить за нашими будущими заявлениями", — добавили там.