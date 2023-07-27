МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Группа ВТБ рассчитывает получить около 400 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО за 2023 год, возможно, чуть выше, заявил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Портфель золотых активов клиентов ВТБ вырос на 40 процентов с начала года

В четверг ВТБ раскрывает финансовую отечность по МСФО за шесть месяцев 2023 года, в рамках которой обновляются цели группы по прибыли и приросту кредитных портфелей.

"В старом таргете было выше уровня 2021 года, то есть выше 327 миллиардов рублей. Сейчас новый таргет — около 400 миллиардов рублей", — заявил топ-менеджер.

"Таргет может быть и выше с формулировкой "примерно": допускается легкое превышение или "недолет" по прибыли… Поэтому "примерно 400" означает, что легкое превышение возможно. Но если бы было значимое превышение, то мы бы таргетировали "больше 400", мы этого тоже не делаем. То есть по методу округления — это будет округляться в 400", — пояснил он.

ВТБ ожидает, что прирост кредитного портфеля юридических лиц по итогам года будет выше 12% (ранее прогнозировалось 12%). "По кредитам физических лиц старый таргет был 12%, новый таргет – плюс 15%", — добавил Пьянов.