МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Никаких предпосылок для отзыва лицензии у "Киви банка" нет, недочеты, выявленные по итогам проверки ЦБ, типичны для крупных организаций такого уровня, заявили РИА Новости в пресс-службе Qiwi. Роскомндзор не предлагал обязательное лицензирование для обработки данных

"Слухи о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть предписания регулятора "Киви банку" уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию. По итогам проверки ЦБ были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня "Киви банка", — заявили в компании.

"Сейчас мы находимся в плотном диалоге с регулятором, оцениваем его ход позитивно. Никаких предпосылок для отзыва лицензии нет", — добавили там.

По итогам проверки ЦБ РФ выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации в работе "Киви банка" были выявлены недочеты, регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Позднее компания сообщила, что не может гарантировать, что удастся отменить ограничения в работе "Киви банка", наложенные ЦБ, а также что не может предоставить точные оценки потенциального влияния ограничений на ее деятельность и финансовые результаты. Однако в компании подчеркнули, что такое заявление является стандартной рыночной формулировкой.