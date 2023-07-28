МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил троих заместителей председателя Центрального банка Турции, указ опубликован в ночь на пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete. Эрдоган обсудит с правительством Турции возобновление зерновой сделки

Нынешний председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан возглавила банк в июне. В четверг она заявила, что ЦБ ожидает начала стабилизации экономики страны после 2025 года.

Согласно указу Эрдогана, в отправку отставлены трое заместителей Эркан: Эмрах Шенер, Таха Чакмак, Мустафа Думан.

Новыми заместителями главы ЦБ назначены: Осман Акчай, Фатих Карахан и официальный представитель президента по вопросам экономики Хатидже Карахан.

Причины решений не уточняются.

Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21% — это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.

При этом стоимость турецкой лиры в начале июля обновила исторический минимум к доллару, впервые преодолев отметку в 27 лир за доллар. Центробанк Турции 20 июля на фоне падения национальной валюты и роста цен на энергоносители повысил ключевую ставку до 17,5% с 15%. Ранее, в июне, регулятор поднял ставку впервые более чем за два года — до 15% с 8,5%.