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Эрдоган сменил троих заместителей главы Центробанка Турции
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил троих заместителей председателя Центрального банка Турции, указ опубликован в ночь на пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил троих заместителей председателя Центрального банка Турции, указ опубликован в ночь на пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete.
Нынешний председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан возглавила банк в июне. В четверг она заявила, что ЦБ ожидает начала стабилизации экономики страны после 2025 года.
Согласно указу Эрдогана, в отправку отставлены трое заместителей Эркан: Эмрах Шенер, Таха Чакмак, Мустафа Думан.
Новыми заместителями главы ЦБ назначены: Осман Акчай, Фатих Карахан и официальный представитель президента по вопросам экономики Хатидже Карахан.
Причины решений не уточняются.
Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21% — это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.
При этом стоимость турецкой лиры в начале июля обновила исторический минимум к доллару, впервые преодолев отметку в 27 лир за доллар. Центробанк Турции 20 июля на фоне падения национальной валюты и роста цен на энергоносители повысил ключевую ставку до 17,5% с 15%. Ранее, в июне, регулятор поднял ставку впервые более чем за два года — до 15% с 8,5%.