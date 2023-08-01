МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Киви банк" устранил все отмеченные Банком России неточности в оформлении документации и направил отчет регулятору, говорится в открытом письме генерального директора группы Qiwi Андрея Протопопова. "Цифра брокер" конвертировал в рубли остатки до 100 евро на счетах клиентов

Банк в конце июля сообщил, что по итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты и регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

"Хочу отметить, что мы устранили все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направили отчёт о проделанной работе регулятору. Продолжаем активный диалог с Банком России, надеемся, что ситуация постепенно будет улучшаться", — сказано в письме.

Отмечается также, что существенного оттока клиентов из "Киви кошелька" из-за сложившейся ситуации не произошло.