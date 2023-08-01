2023-08-01T16:21:19+03:00
2023-08-01T16:21:19+03:00
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"Киви банк" устранил все неточности в документах
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. "Киви банк" устранил все отмеченные Банком России неточности в оформлении документации и направил отчет регулятору, говорится в открытом письме генерального директора группы... ПРАЙМ, 01.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, "киви банк", документы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Киви банк" устранил все отмеченные Банком России неточности в оформлении документации и направил отчет регулятору, говорится в открытом письме генерального директора группы Qiwi Андрея Протопопова.
Банк в конце июля сообщил, что по итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты и регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций. После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.
"Хочу отметить, что мы устранили все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направили отчёт о проделанной работе регулятору. Продолжаем активный диалог с Банком России, надеемся, что ситуация постепенно будет улучшаться", — сказано в письме.
Отмечается также, что существенного оттока клиентов из "Киви кошелька" из-за сложившейся ситуации не произошло.