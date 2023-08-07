МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Для снижения инфляции к установленному Федеральной резервной системой США целевому уровню 2,0% может потребоваться дополнительное повышение процентных ставок, заявила в понедельник одна из управляющих ФРС Мишель Боумен. В ФРС США ожидают понижения ставок в следующем году

В комментариях, подготовленных к выступлению Боумен в Атланте, в целом повторяются те заявления, которые были сделаны ей на выступлении перед банкирами в субботу. Боумен пояснила, что поддержала повышение ключевой ставки на июльском заседании, поскольку инфляция остается слишком высокой, тогда как данные по числу рабочих мест и другие индикаторы активности указывают на сохранение "умеренных темпов" роста экономики США.

"Учитывая эти тенденции, я поддержала повышение ставки по федеральным фондам на заседании в июле, и ожидаю, что для снижения инфляции к целевому уровню, вероятно, потребуются дополнительные повышения ", — сказала она.

"Принимая решение о необходимости дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам, а также о том, как долго будет необходимо удерживать ставку на достаточно ограничительном уровне, я буду искать доказательства устойчивого и значительного снижения инфляции", — отметила Боумен.

В июле ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до целевого диапазона 5,25%-5,50%. Инвесторы в основном ожидают, что это станет последним повышением в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, начатом ФРС в марте 2022 года. Центральный банк стремительно повышал ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию, достигшую самых высоких уровней за сорок лет. При этом, по словам представителей ФРС, пока еще рано говорить о том, что июльское повышение было заключительным.

Следующее заседание ФРС по денежно-кредитной политике пройдет в сентябре. Необычно длительная пауза между заседаниями позволит центральному банку изучить более обширный массив данных по инфляции, рынку труда и экономике в целом.

Поступающие данные указывают, что за последние месяцы инфляция заметно ослабла. Вышедший в пятницу отчет Министерства труда США показал, что рост занятости в июле был ниже прогнозов. В то же время уровень безработицы немного снизился, а рост заработков не замедляется так, как ожидалось, и демонстрирует динамику, которую в ФРС считают несоответствующей целевому уровню инфляции 2,0%.