МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 10 малых и средних банков США и ещё может понизить рейтинги крупных кредитных организаций, передает агентство Bloomberg. В ФРС США ожидают понижения ставок в следующем году

"Агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги 10 малых и средних банков США и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, включая U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. и Trust Financial Corp. в рамках комплексного анализа растущего давления на отрасль", — сообщает агентство.

Причины пересмотра в том числе — повышение затрат на консолидацию долга, потенциальный риск в отношении минимального капитала и растущие риски, связанные с кредитованием коммерческой недвижимости в условиях снижения спроса на офисные помещения.

Среди банков, которым были снижены рейтинги, — M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. и Fulton Financial Corp.

Кроме того, Moody's утвердило "негативный" прогноз для 11 банков, включая PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc, Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp, Ally Financial Inc, Bank OZK и Huntington Bancshares Inc.