МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Украинские банки в первом полугодии текущего года получили чистую прибыль на уровне около 1,8 миллиарда долларов против убытка в аналогичном периоде 2022 года, сообщил Национальный банк Украины. ЦБ Украины впервые более чем за год снизил учетную ставку

"Платежеспособные банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 миллиарда гривен (1,8 миллиарда долларов) чистой прибыли по сравнению с 4,6 миллиарда гривен (более 125 миллионов долларов) убытка за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.

Отмечается, что чистый процентный доход за первое полугодие вырос на 41% по сравнению с показателем января-июня прошлого года. При этом начисленный за полугодие налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель "исторически наиболее прибыльного 2021 года".

"По состоянию на июль всего восемь банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 112 миллионов гривен (более 3 миллионов долларов)", — уточнил регулятор.