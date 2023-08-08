МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Банк России фиксирует рост влияния на частных инвесторов со стороны телеграм-каналов, блогеров и инфлюенсеров и предупреждает, что это может быть чревато негативными эффектами, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" регулятора за июль 2023 года. ЦБ переоформит лицензию "Инлайф страхование жизни"

"В России на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финансовый рынок отмечается рост влияния, оказываемого телеграм-каналами, блогерами и инфлюенсерами. Кроме положительного влияния, социальные медиа также могут генерировать ряд негативных эффектов: снижение мотивации частных инвесторов к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации, влияние на котировки акций (например, через телеграм-каналы и социальные платформы)", — сообщается в обзоре.

Банк России поясняет, что инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решение значительного числа частных инвесторов — количество подписчиков ведущих финансовых блогеров в социальных сетях доходит до нескольких миллионов человек. При этом они не несут ответственности за предоставляемую информацию, советы и инвестиционные результаты своих читателей, уточняет регулятор.

"Ряд блогеров предоставляют подписчикам рекомендации по приобретению конкретных ценных бумаг, продвигают собственные стратегии инвестирования с демонстрированием состава и результатов инвестирования портфеля ценных бумаг, тем самым влияя на поведение инвесторов и мотивируя их на определенные инвестиционные решения. Это повышает вероятность принятия частными инвесторами необдуманных и однотипных решений", — дополняет Банк России.