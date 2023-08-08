Центробанк: рост влияния инфлюенсеров на инвесторов может привести к негативному эффекту
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Банк России фиксирует рост влияния на частных инвесторов со стороны телеграм-каналов, блогеров и инфлюенсеров и предупреждает, что это может быть чревато негативными эффектами, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" регулятора за июль 2023 года.
"В России на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финансовый рынок отмечается рост влияния, оказываемого телеграм-каналами, блогерами и инфлюенсерами. Кроме положительного влияния, социальные медиа также могут генерировать ряд негативных эффектов: снижение мотивации частных инвесторов к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации, влияние на котировки акций (например, через телеграм-каналы и социальные платформы)", — сообщается в обзоре.
Банк России поясняет, что инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решение значительного числа частных инвесторов — количество подписчиков ведущих финансовых блогеров в социальных сетях доходит до нескольких миллионов человек. При этом они не несут ответственности за предоставляемую информацию, советы и инвестиционные результаты своих читателей, уточняет регулятор.
"Ряд блогеров предоставляют подписчикам рекомендации по приобретению конкретных ценных бумаг, продвигают собственные стратегии инвестирования с демонстрированием состава и результатов инвестирования портфеля ценных бумаг, тем самым влияя на поведение инвесторов и мотивируя их на определенные инвестиционные решения. Это повышает вероятность принятия частными инвесторами необдуманных и однотипных решений", — дополняет Банк России.
https://1prime.ru/banks/20230808/841342573.html