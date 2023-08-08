МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Центробанк был вынужден среагировать на тенденцию с разогревом инфляции в РФ, повысив ключевую ставку, заявил президент России Владимир Путин. Сбербанк поднял ставки по ипотеке

"Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом", — сказал Путин и предложил проработать с правительством идеи по этому вопросу.

В ходе совещания президента по развитию строительной отрасли председатель совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров сообщил, что действующая ключевая ставка, которая, по его словам, высокая, усложняет реализовывать крупные инфраструктурные проекты. "Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий", — сказал Байсаров.