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Путин объяснил повышение Центробанком ключевой ставки
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Центробанк был вынужден среагировать на тенденцию с разогревом инфляции в РФ, повысив ключевую ставку, заявил президент России Владимир Путин. "Ставка подросла в связи с тем, что... ПРАЙМ, 08.08.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, ключевая ставка, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Центробанк был вынужден среагировать на тенденцию с разогревом инфляции в РФ, повысив ключевую ставку, заявил президент России Владимир Путин.
"Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом", — сказал Путин и предложил проработать с правительством идеи по этому вопросу.
В ходе совещания президента по развитию строительной отрасли председатель совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров сообщил, что действующая ключевая ставка, которая, по его словам, высокая, усложняет реализовывать крупные инфраструктурные проекты. "Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий", — сказал Байсаров.