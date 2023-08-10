МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ, центробанк) с 11 сентября для минимизации рисков структурного профицита ликвидности выравнивает, а также повышает ряд нормативов для банков, сообщила пресс-служба регулятора. Нацбанк Украины раскрыл размер чистой прибыли банков за первое полугодие

"С 11 сентября 2023 года обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) будут равны в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте – 20% (сейчас 10%)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале НБУ.

Регулятор уравнивает нормативы обязательного резервирования банками на средства юридических лиц по признаку срочности — соответствующие изменения вступят в силу 10 сентября, также говорится там.

В регуляторе пояснили, что новые правила необходимы, в частности, для дальнейшей минимизации рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе и снижения рыночных искажений.

Кроме того, как сообщал центробанк 11 мая, нормативы формирования банками обязательных резервов по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев приравняли к нормативам по средствам физических лиц на текущих счетах.