2023-08-10T09:59:47+03:00
2023-08-10T09:59:47+03:00
2023-08-10T09:59:47+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230810/841369724.html
Нацбанк Украины принял меры по борьбе с рисками профицита ликвидности
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. Национальный банк Украины (НБУ, центробанк) с 11 сентября для минимизации рисков структурного профицита ликвидности выравнивает, а также повышает ряд нормативов для банков,... ПРАЙМ, 10.08.2023
банки, финансы, новости, нацбанк украины, украина, профицит ликвидности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ, центробанк) с 11 сентября для минимизации рисков структурного профицита ликвидности выравнивает, а также повышает ряд нормативов для банков, сообщила пресс-служба регулятора.
"С 11 сентября 2023 года обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) будут равны в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте – 20% (сейчас 10%)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале НБУ.
Регулятор уравнивает нормативы обязательного резервирования банками на средства юридических лиц по признаку срочности — соответствующие изменения вступят в силу 10 сентября, также говорится там.
В регуляторе пояснили, что новые правила необходимы, в частности, для дальнейшей минимизации рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе и снижения рыночных искажений.
Кроме того, как сообщал центробанк 11 мая, нормативы формирования банками обязательных резервов по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев приравняли к нормативам по средствам физических лиц на текущих счетах.