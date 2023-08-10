МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 9 августа составил 0,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. В Центробанке объяснили снижение интереса россиян к валютным вкладам

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ России с 13 января 2023 года возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупает или продает только юани. Запланированный объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.

Кроме того, с 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Эти операции тоже будут идти только в юанях. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.