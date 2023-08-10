НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг — ПРАЙМ. Центробанк Индии в ходе нового заседания и рассмотрения дальнейшей кредитно-денежной политики сохранил ключевую (учетную) ставку на уровне 6,5%, как и по итогам двух предыдущих заседаний, сообщил глава банка Шактиканта Дас. Сбербанк запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии

"Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии 10 августа единогласно принял решение сохранить ставку РЕПО без изменений на уровне 6,50%", — заявил Дас в ходе выступления.

Резервный банк Индии (центробанк) начал процесс повышения ставки рефинансирования в мае прошлого года с показателя в 4%, это произошло впервые с августа 2018 года. Последний раз ставка была повышена в феврале этого года — на финальном заседании в 2022-2023 финансовом году произошло повышение ставки РЕПО на 0,25 процентного пункта, до 6,5%.

Объясняя решение комитета сохранить ставку, управляющий Резервного банка Индии отметил, что "общая инфляция после достижения минимума в 4,3% в мае 2023 года выросла в июне и, как ожидается, вырастет в течение июль-августа, в первую очередь цены на овощи".

"Хотя шок от цен на овощи может быстро пройти, необходимо внимательно следить за возможными погодными условиями Эль-Ниньо, а также за глобальными ценами на продовольствие на фоне пока что асимметричного юго-западного муссона. Эти события требуют повышенного внимания к развивающейся траектории инфляции", — отметил он.

Тем временем крупнейшие мировые финансовые регуляторы продолжают ужесточение своей монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. В конце июля Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта, доведя ее до многолетнего максимума в 5,25-5,5%, а Европейский центральный банк (ЕЦБ), также прибавивший 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, тем самым повторил ее исторический максимум.