МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Получение ВТБ в управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не должно повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией и сотрудниками, сообщила пресс-служба банка. Глава ВТБ отметил пользу от перехода стран на цифровые валюты

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает.

"Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга – безусловный приоритет", — сказано в сообщении.

При этом в банке отметили, что дополнительные комментарии преждевременны. "Любые действия со стороны ВТБ будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ", — сказано в сообщении.