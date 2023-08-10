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https://1prime.ru/banks/20230810/841382979.html
В ВТБ назвали последствия получения в управление ОСК
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. Получение ВТБ в управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не должно повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией и сотрудниками, сообщила... ПРАЙМ, 10.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Получение ВТБ в управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не должно повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией и сотрудниками, сообщила пресс-служба банка.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает.
"Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга – безусловный приоритет", — сказано в сообщении.
При этом в банке отметили, что дополнительные комментарии преждевременны. "Любые действия со стороны ВТБ будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ", — сказано в сообщении.