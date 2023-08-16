МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску банка "Траст" взыскала солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка – экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и экс-совладельца "АВБ Банка" Николая Тарана. Суд снова отказал в аресте средств на счетах Credit Suisse и UBS в России

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобы Ананьевых и Тарана на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Первая инстанция полностью взыскала заявленную истцом сумму, но при этом, как рассказал тогда РИА Новости информированный источник, отказала в иске к одному из ответчиков – Олегу Вдовину, президенту "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. В среду суд также отклонил апелляцию "Траста", обжаловавшему решение в этой части. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.