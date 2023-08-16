2023-08-16T14:57:42+03:00
2023-08-16T14:57:42+03:00
2023-08-16T14:57:42+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230816/841473624.html
Апелляция утвердила взыскание с Ананьевых убытков от санации "АВБ Банка"
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. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску банка "Траст" взыскала солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших... ПРАЙМ, 16.08.2023
банки, финансы, новости, россия, суд, братья ананьевы, "авб банк"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску банка "Траст" взыскала солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка – экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и экс-совладельца "АВБ Банка" Николая Тарана.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобы Ананьевых и Тарана на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Первая инстанция полностью взыскала заявленную истцом сумму, но при этом, как рассказал тогда РИА Новости информированный источник, отказала в иске к одному из ответчиков – Олегу Вдовину, президенту "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. В среду суд также отклонил апелляцию "Траста", обжаловавшему решение в этой части. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.