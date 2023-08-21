МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков, сообщается в телеграм-канале кредитной организации. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

"С 1 сентября 2023 года комиссия за входящий перевод из других банков в долларах США на счета физических лиц, а также малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США", — говорится в сообщении.

В кредитной организации пояснили, что из-за изменений рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах.

При этом новая комиссия не будет применяться к зачислению зарплаты в долларах, если у работодателя в банке открыт зарплатный проект.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.