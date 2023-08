МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги нескольких американских банков, следует из данных агентства. Эксперты предсказали Великобритании и США долговой кризис

Действие затронуло такие организации, как KeyCorp, Comerica Inc, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp и Associated Banc-Corp.

Кроме того, S&P ухудшило до негативного прогноз по рейтингам таких банков, как River City Bank и S&T Bank. Прогноз Zions Bancorp после пересмотра остался негативным.

"Многие вкладчики переместили свои средства на счета с более высокими процентами, что увеличило стоимость финансирования банков. Снижение депозитов сократило ликвидность для многих банков, в то время как ценность их ценных бумаг, составляющих значительную часть их ликвидности, упала. Хотя многие показатели качества активов по-прежнему выглядят благоприятными, более высокие ставки оказывают давление на заемщиков", — цитирует агентство Блумберг заявление S&P, суммирующее рейтинговые действия.

В заявлении также указывается, что банки, связанные в значительной степени с коммерческой недвижимостью, могут подвергнуться наибольшей нагрузке.

В начале августа международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 10 малых и средних банков США. Позднее аналитик Fitch Крис Вулф (Chris Wolfe) в интервью каналу CNBC предупредил о возможности понижения рейтингов более 70 американских банков, в том числе JPMorgan Chase.